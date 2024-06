Bart De Wever vote dans une petite cohue médiatique

Devant les nombreux journalistes présents dimanche matin à Deurne, M. De Wever a rappelé le coeur de son programme électoral. "La question de la prospérité est au centre. Il faudra mettre un frein aux dépenses sociales. C'est ça ou la faillite. C'est la triste réalité", a commenté le patron de la N-VA. Selon lui, les personnes qui travaillent ne devraient toutefois pas trop sentir les mesures d'économie.

Bart De Wever vise un résultat d'au moins 20%, "mais ça pourrait aussi être plus". "Je me sens bien et ça été une bonne campagne. Nous avons été très honnêtes et c'est un peu un pari. Nous allons voir maintenant ce qu'il en ressort".

Le président de la N-VA s'est refusé à dire ce qu'il fera si les électeurs devaient se détourner de lui. "Je ne vais pas anticiper. Je pense que le résultat sera satisfaisant".