Basculement ou surprise: voici les communes dans lesquelles les élections ont un enjeu particulier

Parce que deux des candidats se sont beaucoup invectivés sur les plateaux télévisés et via médias interposés ces derniers jours, la ville de Mons attire particulièrement l'attention. Le duel entre Georges-Louis Bouchez, le président du MR et tête de liste Mons face à Nicolas Martin, le socialiste, liste du bourgmestre et actuel bourgmestre de Mons va être particulièrement suivi.

Du côté de Charleroi, c'est au sein même de la liste socialiste que l'enjeu se joue, puisque Paul Magnette, l'actuel président du Parti Socialiste et bourgmestre de la commune , a décidé de passer le flambeau à Thomas Dermine. Le secrétaire d'État dans le gouvernement d'Alexandre De Croo va tenter de maintenir et de renforcer encore, si possible, le Parti Socialiste dans la cité carolo.