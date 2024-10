Des plans plus agressifs, du sponsoring, des tendances: Pascal Delwit dresse le bilan des campagnes communales et provinciales

La participation à ce scrutin est d'ailleurs généralement plus importante. "C'est effectivement quelque chose que l'on observe à l'échelle européenne. C'est moins marqué à l'échelle belge parce que le vote est obligatoire, le différentiel est assez peu fréquent", nous dit Pascal Delwit, Politologue à l'ULB, qui s'attend cependant à plus d'abstention en Flandres, où le vote obligatoire a été retiré pour ce scrutin.

Demain sera donc le grand jour pour les candidats aux élections communales et provinciales. Les Belges vont se rendre aux urnes pour leur deuxième élection de l'année 2024. Des élections plus concernantes encore que celles de juin, avec un scrutin de proximité qui, en général, implique davantage les citoyens, qui en ressentent les effets au plus proche de leur vie quotidienne.

Le scrutin de ce 13 octobre suit celui du 9 juin dernier. S'il ne faut pas comparer les deux élections, Pascal Delwit estime cependant qu'elles peuvent être mises côte à côte sur une série de domaines. "On observe, pour les élections communales et provinciales, que deux dynamiques qui sont à l'œuvre", nous rappelle-t-il d'emblée. "Une dynamique communale, bien évidemment, dans chaque commune, c'est une élection à part. Les citoyens et les citoyennes se positionnent par rapport au bourgmestre ou à l'alternative. Mais en même temps, il y a une autre dimension qui est une dimension nationale, c'est-à-dire l'état politique du pays. Traditionnellement, les deux jouent et donc demain, on examinera en particulier si on a une confirmation des tendances du 9 juin ou au contraire une dynamique de correction", nous détaille-t-il ensuite.

Une campagne jugée agressive

Officiellement, les campagnes électorales prennent fin ce soir à 22h. Pascal Delwit estime d'ailleurs que la campagne vécue ces derniers moins ont été particulièrement marquantes. "Elle a été particulièrement agressive, bien sûr avec quelques cas emblématiques. Et on a aussi vu la grosse nouveauté, c'est que la plupart des listes et la plupart des candidates et des candidats ont, contrairement à 2018, pleinement emprunté la voie du sponsoring sur les réseaux sociaux. Donc cette dimension-là a été aujourd'hui très présente par rapport à 2018", analyse le politologue.

Verdicts et résultats demain. Justement, pour ne rien manquer de ces élections communales et provinciales, toutes les équipes de RTL Info seront mobilisées demain dimanche. Édition spéciale à partir de 16h pour découvrir les premiers résultats dans votre commune. C'est à suivre sur RTL TVI, RTL Play, mais également sur notre application RTL Info.