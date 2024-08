Belspo s'inquiète des coupes envisagées dans son financement

"Si le département subit, depuis 15 ans, une diminution de 2% par an de son budget global, l'annonce d'une réduction drastique de son enveloppe n'est pas une première non plus. Peut-on cependant imaginer un pays sans institut météorologique, sans politique spatiale, sans archives, sans collection photographique du patrimoine nationale, sans bibliothèque nationale, sans musées au rayonnement international ?", énumère le comité de direction. "Cela nous semble impensable et absurde. L'économie annoncée au niveau fédéral impliquerait donc une réflexion fondamentale sur le financement de ces politiques publiques et institutions liées. Une réflexion qui mérite un débat public et éclairé sur les choix qui sont posés."

Le comité de direction de Belspo met dès lors en avant son apport à l'économie belge, singulièrement en matière de politique spatiale. "Le budget 2024 du SPP Politique scientifique s'élève à 630 millions d'euros. Dans ce budget, plus de 250 millions sont attribués à l'Agence spatiale européenne. Ce mécanisme garantit un retour sur investissement dans le secteur aérospatial belge, composé de fleurons industriels, ou de nouvelles startups ambitieuses qui sous-traitent, par exemple, la construction de certaines pièces techniques de la nouvelle fusée Ariane 6. Pour 1 euro investi à l'ESA, 4,35 euros reviennent dans l'industrie belge et financent indirectement plus de 3.500 emplois dans le secteur", selon Belspo, qui compte quelque 2.300 collaborateurs.