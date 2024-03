Biden remporte plus de la moitié des Etats qui votent lors du Super Tuesday

Le président américain Joe Biden, 81 ans et candidat à sa réélection, a déjà remporté mardi plus de la moitié des Etats qui sont invités à se prononcer lors d'élections primaires du parti démocrate. Avec les Etats du Maine, d'Alabama et d'Arkansas, il s'impose déjà dans 10 Etats sur les 15 votants mardi, mais ses succès électoraux sont entamés par des votes blancs, ou non engagés, dans plusieurs états.