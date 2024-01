Borsus veut tenir cette semaine une réunion sur les charges administratives

"Je propose que l'on puisse dès la semaine prochaine mettre en place une taskforce avec le fédéral et les Régions, connectée à l'Union européenne, pour voir ce dont on peut se passer rapidement", a-t-il expliqué au cours de l'émission "Rendez-vous" sur RTL-TVi.

Le ministre MR veut également que la crise agricole et plus particulièrement ce problème administratif soient à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil européen agriculture. "Mettons ce point sur la table et on y va rudement", a-t-il lancé.