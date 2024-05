Bram Sikkens et Rafaël Bastiaens manquent le sésame olympique en K2 sur 500m

Bram Sikkens et Rafaël Bastiaens n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale A du K2 à l'occasion de la régate continentale de qualification olympique, mercredi à Szeged, en Hongrie. Les deux kayakistes belges manquent donc le seul ticket qualificatif pour Paris-2024 mis en jeu et réservé au vainqueur de la finale A.

Sikkens et Bastiaens se sont classés 5e de leur demi-finale, où les 3 premiers accédaient à la finale A. La série des Belges a été remportée par les Lettons Aldis Vilde et Aleksejs Rumjancevs, en 1:29.62, devant un équipage slovène et un autre norvégien. Le K2 belge, en 1:31.31, est resté à 1:69 des vainqueurs et à 1:17 de la 3e place qualificative pour la finale A.

En manquant la finale A, Sikkens et Artuur Peters avaient échoué à se qualifier pour le JO en K2 lors des derniers Mondiaux de Duisburg en août 2023. Selon un règlement de la fédération internationale, Peters, qualifié de son côté en K1 pour Paris, ne pouvait participer à la régate qualificative de Szeged. Raison pour laquelle, Sikkens s'est associé au jeune espoir Bastiaens, âgé de 21 ans.