Bruxelles fixe des limites aux frais de représentation des bourgmestres et échevins

Selon celui-ci, la décision a été prise jeudi. Le montant maximum admis chaque année variera en fonction de la taille de la commune.

Il sera plafonné à 1.000 euros par an pour le bourgmestre et à 500 euros pour l'échevin d'une commune de moins de 30.000 habitants; à 1.500 et 750 euros par an dans une commune de moins de 50.000 habitants; 2.000 et 1.000 euros dans une municipalité de moins de 100.000 habitants; 3.000 et 1.500 euros dans une localité de moins de 200.000 habitants et 4.500 et 2.000 euros, au-delà de 200.000 habitants. .