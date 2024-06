BRUXELLES - "L'Open VLD résiste assez bien, excellent résultat pour le MR

"Je tiens à féliciter Groen et la Team Fouad Ahidar pour leur résultat. Il appartient maintenant au plus grand parti néerlandophone de former une majorité dans notre groupe linguistique", ajoute Sven Gatz. "Mais c'est du côté francophone que le changement est le plus spectaculaire. Nos amis du MR ont obtenu un résultat remarquable. Sur la liste parlementaire commune avec le MR, les candidats de l'Open Vld s'en tirent particulièrement bien. Alexia Bertrand a été élue avec pas moins de 20.528 voix de préférence. Nous sommes heureux de compter une autre Bruxelloise à la Chambre".

Sven Gatz se réjouit aussi de l'élection de la nouvelle venue Imane Belguenani et félicite David Leisterh, le chef de file du MR bruxellois. Celui-ci "va apporter un vent de fraîcheur à Bruxelles", estime M.Gatz. "Il est l'homme idéal pour monter un nouveau projet libéral pour la région-capitale et cela est nécessaire. Nous le soutenons donc pleinement dans son ambition justifiée de devenir le nouveau ministre-président bruxellois", conclut-il.