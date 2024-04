Bruxelles Mobilité introduit la demande de permis pour réaménager le boulevard Reyers

Bruxelles Mobilité a annoncé jeudi avoir introduit la demande de permis d'urbanisme requise pour le réaménagement définitif du boulevard Reyers entre la place Meiser et le square Vergote inclus, à l'est de la capitale. L'opérateur public bruxellois a par ailleurs précisé attendre la délivrance du permis pour planifier le chantier de réaménagement de la place Meiser qui débuterait en mai 2025.

Concernant celle-ci, l'enquête publique est terminée. La commission de concertation a lieu jeudi.

Le projet portant sur la reconfiguration de l'axe Reyers prévoit de réaliser un boulevard urbain, accordant plus de place aux piétons et cyclistes, en améliorant la sécurité routière et en développant des espaces publics plus verdurisés et de qualité.