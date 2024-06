Bruxelles, première ville à proposer des visites en calèche électrique

Une première calèche électrique a été inaugurée jeudi. Une deuxième sillonnera les rues de la capitale durant les mois d'été. Au total, la Ville de Bruxelles a commandé trois calèches.

Les calèches électriques existent depuis un petit temps mais c'est la première fois qu'elles sont utilisées à des fins touristiques. Les touristes auront le choix entre plusieurs itinéraires. Ceux-ci partent de la Grand-Place et passent, notamment, par le Mont des Arts, Sainte-Catherine, Saint-Géry, la Bourse, les anciens remparts, Manneken Pis et plusieurs fresques du parcours BD. Davantage d'endroits sont devenus accessibles car les calèches ne sont plus tirées par des chevaux.