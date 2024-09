Julie Taton pourra-t-elle se présenter aux élections communales à Mons? La décision est tombée

Un Collège communal extraordinaire et, fait rare, public, s'est tenu vendredi à la mi-journée à Mons. Au centre des discussions, le dossier de la non-inscription de la députée fédérale Julie Taton (MR) au registre des électeurs, dossier qui a fait l'objet d'un recours sur lequel le Collège montois devait se positionner. Le Collège s'est retiré à huis clos et a rejeté le recours de la candidate, confirmant ainsi le refus de domiciliation et, donc, de l'inscription de Julie Taton sur la liste des électeurs à Mons.

"On attendra. Mais à un moment donné, ça devient n’importe quoi", a réagi Julie Taton. "Je ne comprends pas du tout la dynamique. Je viens m’installer ici avec la volonté de m’épanouir, de vivre. J’emmène ma famille. C’est un choix personnel. C’est difficile, même pour mon mari. Je n’ai rien à me reprocher. J’ai toujours dit que je venais vivre dans un appartement temporaire. Je ne vais pas vivre avec deux enfants et mon mari dans un 50 m² et une chambre. C’est une évidence. Je cherche une maison. Je prends juste le temps de m’installer. Je trouve ça un non-sens presque inhumain."