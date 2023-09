Cannabis, questions d'argent et attentat pâtissier: voici notre carnet de campagne N°2

Dans 280 jours précisément, on vote! D'abord pour les fédérales, régionales et européennes en juin 2024, et puis pour les communales quelques mois plus tard, en octobre. Faisons le point sur le paysage politique avec notre "Carnet de campagne" de la semaine.

Carnet de campagne, épisode 2. Et on l’entame avec les débats de la semaine. Le premier nous vient de Bob Dermagne, alias Pierre-Yves, le ministre socialiste de l’Économie. L’homme qui murmure à l’oreille des joints et qui veut légaliser la cannabis en Belgique. "Oui, j'ai fumé du cannabis quand j'étais étudiant. On le sait, c'est un secret de polichinelle, le cannabis circule dans la société belge comme jamais. Donc je préfère organiser, légaliser, contrôler", a-t-il déclaré sur notre plateau.