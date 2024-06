"Ce n'est même plus politique, c'est purement humanitaire!": Paul Magnette s'insurge contre la situation en Palestine

La position du PS et de son président Paul Magnette sur la situation à Gaza est depuis longtemps connue et assumée. Interrogé sur l'actualité brûlante du moment au Proche-Orient par Martin Buxant, ce dimanche 2 juin, le bourgmestre de Charleroi a indiqué qu'il soutenait les manifestations en cours pour soutenir la Palestine. "Je ne soutiens jamais la violence mais les manifestations, il y en a dans le monde entier", précise Paul Magnette, avant de poursuivre, visiblement ému par la cause. "Et c'est normal qu'il y en ait dans le monde entier, parce qu'on vit à Gaza une tragédie absolue", rappelle-t-il. "35 000 morts, principalement des femmes, des enfants, des bébés! Le gouvernement israélien qui déplace les populations civiles dans des camps et puis qui tirent sur ces camps!"

Le président du PS s'insurge. "Ce sont des crimes de guerre, ce sont des crimes contre l'humanité, dénoncés par toutes les juridictions internationales".