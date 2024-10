"C'est catastrophique": l'écologie politique a-t-elle encore un avenir en Belgique?

Pour comprendre cette colère ambiante, Marc Vanderstichelen, le nouveau bourgmestre, tient à nous montrer une piste cyclable flambant neuve, installée il y a un an, et qui a coûtée… Plus de 600.000€. Un gaspillage d’argent, selon lui : "Il n’y a quasiment pas de passage de vélo ici. Donc on n’a pas compris pourquoi on l’a construit, au milieu de nulle part, alors que la piste s’arrête un peu plus loin et qu’on continue sur la route. Ça ne sert à rien".

Olivier de Saint Amand, le bourgmestre sortant, confie faire l’objet d’un déferlement de haine : "Je suis assassiné. Ces années de travail au service de cette commune rejetées avec tant de violence. J’arrête tout. Je n’ai plus la force".

L’écologie restrictive, une bonne solution ?

Les écologistes cristallisent parfois la colère des habitants. Selon Jean-Marc Jancovici, activiste contre le changement climatique, il faut en finir avec l’écologie restrictive.