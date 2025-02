"C'est mieux de maîtriser les deux langues nationales": la pique de Bart De Wever à Georges-Louis Bouchez

Les libéraux francophones n'ont pas encore annoncé officiellement le nom de leurs ministres au sein du nouveau gouvernement fédéral, qui prêteront serment lundi. Il est d'ores et déjà apparu que le MR recevra les portefeuilles de la Sécurité et de l'Intérieur, de l'Énergie, du Travail et de l'Économie, et de l'Agriculture, des Classes moyennes et des PME.

Le nom du président du MR, Georges-Louis Bouchez, circule pour le poste de ministre de l'Intérieur. Si le libéral assure apprendre le néerlandais, il continue de répondre aux questions en français. "C'est mieux que les excellences au niveau fédéral maîtrisent les deux langues nationales", a répondu Bart De Wever à une question posée, après avoir lui-même présenté ses ministres à la presse en néerlandais et en français. "Mais il est de la responsabilité de chacun de devenir compétent dans ce domaine."