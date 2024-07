Chambre des représentants: la séance d'ouverture se tiendra aujourd'hui avec sa nouvelle composition

À la suite des élections du 9 juin dernier, la Chambre des représentants se réunit pour la première fois dans sa nouvelle composition ce jeudi 4 juillet 2024 aux alentours de 14h. Cette séance d’ouverture marque le début de la 56ème législature.

Nouvelle procédure: audition des plaignants

La séance extraordinaire de la plénière a pour but de vérifier les pouvoirs des élus. Cette vérification sera assurée par six commissions composées de sept députés. La composition des commissions s’opère par tirage au sort et les commissaires n’appartiennent pas aux circonscriptions électorales qu’ils vérifient.