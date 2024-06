CHAMBRE - En recul, le PS conserve l'avantage dans le Hainaut

Le PS a perdu dimanche plus de 5 points de pourcentage dans le Hainaut mais reste néanmoins premier parti à la Chambre des représentants avec 28,86% selon les résultats définitifs.

Les socialistes perdent deux sièges et enverront six députés au Parlement: le président Paul Magnette, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, Eric Thiébaut, Marie Meunier, Hugues Bayet et Daniel Senesael.

Le MR a gagné 10,23 points et talonne le PS avec 26,05%. Les libéraux progressent de deux sièges et en compteront désormais cinq. Les élus sont Georges-Louis Bouchez, Julie Taton, Denis Ducarme, Hervé Cornillie et Anthony Dufrane.