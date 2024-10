Coup d'envoi du réaménagement du croisement entre le ring de Bruxelles et l'aéroport

A Zaventem, le boulevard Léopold III (A201), voie d'accès vers l'aéroport, croise le ring de Bruxelles. La manière dont cet échangeur en turbine est conçu génère de nombreux embouteillages et des situations dangereuses. De plus, l'actuel passage supérieur est en mauvais état et les distances entre cet échangeur et d'autres échangeurs de l'E19 et de l'avenue Hector Henneau sont trop courtes.

L'échangeur va être réaménagé dans les années qui viennent, avec l'objectif d'avoir une circulation plus sûre. Les chaussées vont être réorganisées et un "Single Point Interchange" sera créé. Les bretelles de sortie des deux côtés de l'autoroute vont se rejoindre au niveau de cet échangeur plus compact. Des feux de signalisation intelligents réguleront la circulation et s'adapteront aux différentes conditions, telles que les heures de pointe du matin et du soir. Ces réaménagements devraient en outre permettre de créer de l'espace pour un parc avec des pistes cyclables et piétonnes et de remettre le ruisseau de la Woluwe à ciel ouvert.

Le lancement officiel des travaux s'est déroulé vendredi en présence des ministres flamands Annick De Ridder (Mobilité et Travaux publics), Cieltje Van Achter (Bruxelles) et Ben Weyts (Finances et Budget).