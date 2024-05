De nouveaux uniformes plus visibles et plus confortables pour la police

Ce changement s'imposait de toute urgence, estime le chef de la zone de police Westkust (La Panne, Coxyde, Nieuport) Nicholas Paelinck. "L'uniforme actuel ne suscite pas assez de respect. Il y a aussi une dizaine de pièces d'uniforme différentes, de telle sorte que les citoyens ne peuvent plus voir dans la rue qui est policier ou non", explique-t-il.

"Il est important que les policiers puissent être reconnus par les habitants", renchérit la ministre Verlinden. "Cela contribue à la confiance entre les citoyens et la police. C'est un sujet sur lequel nous travaillons, y compris via ce nouvel uniforme", ajoute-t-elle.

Ce dernier "rendra les policiers plus visibles de jour comme de nuit. Il est aussi beaucoup plus convivial, beaucoup plus moderne et il offre plus de confort. Pour les policières en particulier, il s'agit d'une amélioration", détaille de son côté Nicholas Paelinck.

Sur le terrain, les policiers devront toutefois patienter encore un peu pour en disposer. "Il y aura des uniformes d'essai, un appel d'offres européen,... Tout doit être coulé dans des textes juridiques", justifie le chef de la zone Westkust. "Nous espérons obtenir l'uniforme de base fin 2026, début 2027. Renouveler l'uniforme de 50.000 policiers est une opération logistique de grande envergure", souligne-t-il enfin.