De Wever a l'ambition de former un gouvernement d'ici la fin septembre

"Il y a une deadline naturelle: fin septembre, on doit présenter à la Commission européenne notre budget pluriannuel pour voir si on peut avoir une trajectoire sur quatre ou sept ans. Tout le monde sait que l'on doit avoir une trajectoire sur sept ans. C'est une deadline naturelle mais aussi politique, puisque les élections communales suivent en octobre. Et c'est une bonne chose d'avoir un gouvernement en place avant les élections", a-t-il expliqué.

Le CD&V est sur la même longueur d'ondes. Le 13 octobre, les électeurs se rendront une nouvelle fois aux urnes pour élire les conseils communaux et provinciaux. Aux yeux de son président Sammy Mahdi, à cette échéance, les Belges doivent disposer d'un nouveau gouvernement fédéral. "Beaucoup de citoyens sont déçus de la politique. Il faut commencer à négocier aussi vite que possible et leur prouver que l'on peut former un gouvernement dans ce pays. Il doit être possible dans ce pays d'avoir un gouvernement avant les élections communales et ne pas à chaque fois battre des records", a-t-il souligné.

"Il y a un vrai impératif, c'est la trajectoire budgétaire à remettre à la Commission européenne. Notre pays doit revenir dans une trajectoire budgétaire soutenable. Ce n'était pas le cas les dernières années. Pour ce faire, il faut que l'on travaille utilement durant les mois d'été", a souligné le président du MR, Georges-Louis Bouchez.