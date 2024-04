Décret Paysage: les Hautes écoles mettent "en garde" contre une réforme "précipitée"

À trois jours du vote prévu en plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la réforme du décret Paysage, les Hautes écoles et écoles supérieures des arts (ESA) relevant des réseaux catholique et libre non-confessionnel mettent lundi le monde politique "en garde" face à une réforme "précipitée".

Mardi dernier, à l'initiative du PS et d'Écolo, soutenus par l'opposition PTB, la commission Enseignement supérieur du parlement de la FWB a adopté une proposition de décret amendant le décret Paysage. Ces changements visent, selon leurs auteurs, à préserver l'an prochain la finançabilité d'un certain nombre d'étudiants qui, sans cela, pourraient la perdre.

Leur texte doit être définitivement validé jeudi en plénière du Parlement. Dans un communiqué commun diffusé lundi, les Hautes écoles et ESA du libre voient toutefois dans cette initiative une "décision prise à la hâte (...) sans consultation des acteurs concernés et sans analyse fine et objective".