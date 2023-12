Dernière séance plénière pour Karl-Heinz Lambertz au Parlement germanophone

C'est une personnalité importante de la Communauté germanophone qui a tiré sa révérence ce mercredi soir. Karl-Heinz Lambert, élu pour la première fois il y 42 ans et 13 jours, a démissionné et assistait aujourd'hui à sa dernière séance plénière.

Le socialiste Charles Servaty, actuel président de l'hémicycle, est revenu sur la plus longue carrière d'un homme politique germanophone. "Karl-Heinz s'est toujours beaucoup préoccupé de la situation institutionnelle de notre communauté et l'autonomie faisait partie de ses priorités. Des révisions de la constitution, en passant par le transfert de compétences ou encore sa fonction de médiateur royal en 2008, il a toujours représenté les intérêts de l'Est de la Belgique".

Le ministre-président, Oliver Paasch a lui aussi pris la parole pour remercier son prédécesseur. "Karl-Heinz est un fin stratège, qui connaissait ses dossiers sur le bout des doigts, parfois mieux que ses conseillers ou collaborateurs. Il déteste l'erreur mais adore la discipline. Sa vision à long terme et ses petites phrases comme 's'enraciner profondément et étendre son réseau', nous guideront encore de longues années", a-t-il ajouté.