"Frontex, hors d'Afrique", ont clamé des militants lors d'une action à la gare du Midi

À l'occasion de la Journée internationale des migrants et des migrantes, le collectif Abolish Frontex a mené lundi une action au cœur de la gare du Midi, à Bruxelles.

Les membres du mouvement international, dont l'objectif est de lutter pour davantage de justice sociale, de liberté de mouvement et contre les politiques migratoires européennes aux frontières de l'Union, se sont réunis dès 17h15, dans l'allée centrale de la gare. Simulant des contrôles d'identité (incluant contrôleurs et passagers factices), leur but était de sensibiliser les navetteurs européens assistant à la scène à "l'humiliation" découlant des contrôles fréquents auxquels sont confrontés les personnes d'origine non-européenne lors de leurs voyages.

"Comment vous sentiriez-vous si vous étiez contrôlé et interrogé pendant votre voyage, voire interdit de continuer votre route?", interroge ainsi le collectif dans un communiqué.