Des milliers de travailleurs du rail seront soumis à un "screening" de sécurité

Plusieurs milliers de travailleurs assurant une série de missions qualifiées de "sensibles" à la SNCB et Infrabel, notamment les conducteurs de train, seront dorénavant soumis à un "screening" de sécurité, renouvelable tous les cinq ans et opéré par la police fédérale, rapporte Le Soir vendredi, citant de la documentation interne à la CGSP et à HR Rail.