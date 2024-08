Deux membres de la direction de la VRT poussés vers la sortie

Ricus Jansegers, directeur du contenu à la VRT, et Lotte Vermeir, directrice des chaines VRT 1 et Canvas, doivent démissionner, a décidé vendredi le conseil d'administration du média public flamand. Le service de presse de la VRT a confirmé cette information.

Ces changements au sein de la direction interviennent après une enquête indépendante menée par le service du bien-être sur les perturbations dans la dynamique organisationnelle au sein de la direction du contenu. Cette enquête a été menée en coopération avec le médiateur externe Rob van Eijbergen, nommé par la direction de la VRT au printemps dernier en raison de fortes tensions sociales au sein du média flamand.

Les résultats de l'enquête et les conseils du médiateur ont débouché sur un plan d'action visant à "améliorer la communication interne", "améliorer le bien-être général" et "faciliter la prise de contact avec le conseil d'administration et la direction". La VRT entend mettre ce plan en œuvre dans les semaines à venir.