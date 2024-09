Didier Reynders a exprimé sa "profonde déception" à Georges-Louis Bouchez

Le président du MR a choisi lundi la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, comme candidate belge à la nouvelle Commission européenne. L'annonce a fait l'effet d'une douche froide pour M. Reynders. Le commissaire sortant et ex-vice-Premier ministre MR s'était en effet porté candidat à sa succession au sein de l'exécutif européen le 7 juillet. Le mois précédent, il avait échoué pour la deuxième fois à recevoir le poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe.

"On va prolonger le président de la Cour de justice européenne, Koen Lenaerts, qui est un Belge. On a déjà décidé de prolonger la représentante belge à la Cour des comptes européenne, Annemie Turtelboom. Pourquoi pas également prolonger le commissaire?", avait-il expliqué sur le plateau de RTL-TVi. "En tout cas, j'ai cette volonté de poursuivre le travail sur l'État de droit. Ce qui est le plus important, c'est que l'Europe continue son travail sur ce fond commun de valeurs: l'État de droit, la démocratie, les droits fondamentaux".