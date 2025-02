"Du bons sens": cette politicienne belge approuve un projet polémique d'Elon Musk

Le milliardaire de la tech et propriétaire du réseau social X fait régulièrement part, en tant que conseiller du président américain Donlad Trump, de ses idées controversées en matière de restructuration de la fonction publique. Il dirige le DOGE - le "Département de l'efficacité gouvernementale" - un ministère chargé de moderniser le gouvernement et de le rendre plus efficace.

Le week-end dernier, Elon Musk a annoncé que tous les fonctionnaires fédéraux recevraient un e-mail leur demandant d'expliquer ce qu'ils avaient fait la semaine dernière. S'ils ne répondent pas, ils seront licenciés, a-t-il ajouté.