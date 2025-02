Violences à Bruxelles et la fake news de Théo Francken: voici le résumé de l'actualité politique des derniers jours

Fake news à Bruxelles et échec des négociations pour former un gouvernement ont rythmé l'actualité politique de la semaine écoulée.

Les derniers jours écoulés ont particulièrement été chargés, placés sous le signe de la drogue et de la violence. De nouvelles fusillades à Anderlecht et la pression s'accentue un peu plus encore sur nos responsables politiques. "Il faut plus de bleus dans les rues", répète le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin (MR). "Il essayer de renforcer encore cette présence."

L'ancienne ministre de l'Intérieur, désormais ministre de la Justice estime, elle, que la région bruxelloise est responsable de tous les maux. "C'est regrettable qu'on n'a pas encore un gouvernement ici dans la région Bruxelles-Capitale", indique Annelies Verlinden (CD&V). "Ça augmente le sentiment d'insécurité."