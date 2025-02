"Du n'importe quoi", "difficile de rester concentré": les députés débattent sur l'accord depuis... plus de 30 heures

"Tous ces débats permettent d'aller chercher les détails dans les discussions", admet Raoul Hedebouw, le président du PTB. "Et c'est vrai que des fois, dans les détails, entre la question de savoir s'il faut 43 ou 44 ans de carrière, ça fait une grande différence pour les gens pour obtenir leur pension. Donc, dans les discussions, il y a aussi de la véritable information qui va se rajouter."

Mais les prises de parole de chaque parti sont souvent interrompues. Résultat, les délais se rallongent. Et pour beaucoup, les échanges durent depuis trop longtemps. "C'est totalement rétrograde de passer des nuits entières à débattre, à s'écharper, les mêmes sujets reviennent", estime Alexia Bertrand, de l'Open VLD. "Je pense qu'il faut qu'on apprenne à être plus court et plus efficace".

"C'est difficile de rester super concentré quand ça fait, comme moi maintenant, 30 heures qu'on est dans un même débat où on a à peine dormi. Donc, clairement, j'ai le sentiment qu'on peut améliorer la qualité des échanges avec peut-être un peu plus de cadres, mais tout en préservant évidemment la liberté d'expression des parlementaires", réagit Sarah Schlitz.

"C'est long et c'est surtout pas nécessaire", trouve Sammy Mahdi, président du CD&V. "Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un débat politique avant que le gouvernement n'ait sa confiance. Et donc on en discute, même à la limite 24 heures s'il le faut. Mais faire des débats de 40 heures, moi, je suis désolé, mais c'est du n'importe quoi."

Après ces débats thématiques, il sera temps pour le Parlement de voter sur le gouvernement.