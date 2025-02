Les débats à la Chambre s'éternisent avant le vote de confiance au gouvernement: que se passe-t-il?

Les prises de parole des députés ont duré toute la nuit et la journée... ce n'est pas près de se terminer. À l'heure actuelle, on ne sait pas quand le vote de confiance au gouvernement devrait avoir lieu. D'après certains députés, il pourrait se tenir après 22h.

Et puis les débats thématiques ont pu commencer dans l'après-midi. Chaque ministre est, pour le moment, interrogé par rapport à son domaine de compétences. Par exemple Maxime Prévot, ministre des Affaires étrangères, a pu confirmer que les fonds alloués à la coopération et au développement allaient être réduits d'un quart sous cette législature.

Les explications du gouvernement sur ces fameux accords Arizona ne convainquent pas tout le monde. Ce matin sur Bel RTL le député fédéral Pierre-Yves Dermagne (PS) dénonçait l'aspect "punitif" des réformes. "La difficulté avec l'Arizona, avec les partis de droite, avec le MR et Les Engagés, c'est qu'ils ne voient les réformes que de manière punitive, de manière dure, difficile vis-à-vis de la population", déplore-t-il. "On peut effectivement travailler sur une réforme des pensions, et on doit le faire, mais de manière respectueuse du travail qui a été effectué par les travailleurs et les travailleuses", estime le socialiste.

"Les femmes sont celles qui doivent interrompre leur carrière pour s'occuper des enfants, de leurs parents, des aînés, des charges du ménage. Ce sont les femmes qui, encore aujourd'hui, prestent majoritairement des temps partiels. Il y a toute une série de mesures qui vont directement impacter les femmes, et négativement", fait-il remarquer.