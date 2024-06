Ecolo élira sa nouvelle co-présidence d'ici au 21 juillet

Le Conseil de Fédération d'Ecolo, le parlement interne du parti, s'est réuni hier/mercredi soir, pour évoquer le renouvellement de sa co-présidence après la démission de Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet. Le nouveau duo sera élu d'ici au 21 juillet prochain, annonce le parti jeudi.

Le nouveau tandem sera élu pour les quatre prochaines années et se mettra directement au travail afin de mener les militants et les candidats écologistes en vue des élections communales et provinciales d'octobre. Un appel à candidatures sera lancé sous peu, précise le parti dans un communiqué.

Lundi, au lendemain de la déroute électorale des écologistes, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet ont annoncé leur démission. Mercredi, les membres du Conseil de Fédération les ont remerciés "pour leur engagement dans leur mandat".