Accent flamand: Bart De Wever Premier ministre, ou plutôt... Conner Rousseau?

En ce premier jour d'été, Saint-Nicolas, ville située entre Anvers et Gand, semble détenir la clé de la formation du prochain gouvernement fédéral belge. Alors que la Grand-Place, ornée de la statue du Saint des enfants, inspire la confiance, les habitants se prononcent fermement sur le futur premier ministre et la composition de la future coalition gouvernementale.

"Bart De Wever bien sûr", dit une majorité des locaux, même ceux qui ont voté Vlaams Belang le 9 juin. "C’est le plus expérimenté de nos politiques, le plus intelligent, le mieux élu, ça doit être lui."

L’été hésite à Saint-Nicolas. J’y vais ce jeudi 20 juin, premier jour officiel de la belle saison, en tout cas, c’est son nom. Sur la Grand-Place, la plus vaste de Flandre, trône une statue du Grand Saint. Est-ce dû à l’inspiration qui émane du meilleur ami des enfants? La capitale du pays de Waes, à mi-chemin entre Anvers et Gand, paraît détenir la solution pour la formation du gouvernement fédéral.

Interrogation 2: quelle sera la future coalition ?

Une fois encore, Sint-Niklaas parle d’une seule voix: "Vooruit doit monter au gouvernement fédéral. En tout cas si le parti socialiste flamand en obtient assez pour la Belgique d’en-bas." Saint-Nicolas promeut donc la coalition Arizona: N-VA, MR, Les Engagés, CD&V et Vooruit.

Oui, à Saint-Nicolas, on y croit. Peut-être avec raison. Bart De Wever a chargé un membre de son parti, Matthias Diependaele, ministre flamand sortant du budget, de former le gouvernement flamand. Ça lui laisse le temps à lui, Bart, le plus célèbre des nationalistes, de s’occuper à plein temps du gouvernement fédéra, un comble quand on y pense.

Il faut dire que la priorité de son parti est de réaliser le confédéralisme et c’est à la chambre des représentants que les réformes en ce sens peuvent être votées. "Bart De Wever veut vraiment être premier ministre", je l’entends de plusieurs sources au sein-même de la N-VA.