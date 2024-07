"C'est la course": première journée mouvementée pour Adrien Dolimont, le nouveau ministre-président wallon

Son mandat démarre sur les chapeaux de roue. Escorté par sa famille, Adrien Dolimont s'est présenté ce lundi matin au Parlement wallon. Le nouveau ministre-président y a pris ses fonctions et prêté serment: "Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge."

Ce lundi, peu de temps pour les embrassades et les félicitations, le nouveau gouvernement doit se plier à la traditionnelle photo de groupe. Mais Adrien Dolimont est pressé, il faut dire qu'il a un agenda de ministre: "C'est vraiment la course, c'est le terme. On essaie d'assumer l'ensemble et donc c'est vraiment très timé."

Une course contre la montre entre Namur et Bruxelles direction le Palais-Royal pour un second serment devant le roi Philippe cette fois. Une reconnaissance royale et un moment symbolique dans la carrière politique du libéral investi dès ses 18 ans comme échevin à Ham-sur-Heure. 17 ans plus tard, il accède aux plus hautes fonctions de sa région.

"C'est beaucoup d'émotion. Prêter serment devant le roi, c'est quand même tout un symbole. C'est important et j'en suis encore ému", commente le principal intéressé.