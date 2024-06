"C'est mon devoir de citoyenne": aller voter, un casse-tête pour les résidents des maisons de repos

Ce dimanche, des millions de Belges se rendent aux urnes. Pour les résidents de maisons de repos, voter peut être un véritable casse-tête. Comment s'organisent les maisons de repos pour permettre aux seniors d'exercer leur devoir de citoyen lors des élections régionales, législatives et européennes 2024 ?

Le personnel des maisons de repos a également mis en place des mesures pour les résidents qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se rendre aux urnes. En effet, ceux-ci ont reçu leur convocation accompagnée d'un certificat médical préparé par les médecins pour justifier leur absence. "Ce sont des gens qui ne sont pas en état ou qui ne souhaitent pas se rendre au bureau de vote. Par simplicité, on prépare le document et en fonction de la demande de la personne, on adapte la situation", explique un membre du personnel.

Il faudrait qu'on soit quand même un tout petit peu épaulés.

Néanmoins, malgré ces initiatives, il reste complexe pour les maisons de repos d'organiser toute la logistique pour permettre à tous les résidents de voter. Cependant, les directions s'efforcent de trouver des solutions pour permettre à ceux qui le souhaitent de remplir leur devoir de citoyen.

Marie-Thérèse, résidente, partage son idée d'installer directement un bureau de vote dans la maison de repos. Elle souligne : "Ce serait un peu normal, mais il faudrait qu'on soit quand même un tout petit peu épaulés pour ça." Elle insiste sur l'importance de faciliter le processus de vote pour les résidents. Des solutions sont déjà en discussion pour les prochaines élections en octobre, afin de permettre à un maximum de résidents de pouvoir voter.