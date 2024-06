Élections 2024: le Roi continue ses consultations avec les présidents de parti, voici son programme

Paul Magnette a rendez-vous au Palais à 9h15. Après lui, c'est le président du PTB, Raoul Hedebouw et puis des Engagés, Maxime Prévot qui rencontreront le Roi. Les présidents de Vooruit, du CD&V et enfin de l'Open VLD suivront.

Les fameuses consultations au Palais ont démarré hier et chaque président de parti fait part au chef de l'État de ses souhaits, et de ses choix en vue de former les gouvernements futurs.

Hier, le roi Philippe a déjà échangé des poignées de main avec trois présidents de partis. Il s'est d'abord entretenu avec Bart de Wever, un entretien de 40 minutes. A la sortie, le président de la N-VA n'a fait aucun commentaire.

Deuxième à franchir les grilles : Tom Van Griecken, le président de l'extrême droite flamande. Il est arrivé à pied avec un message clair pour le Roi : "J'espère toujours que la démocratie sera respectée. Dans un pays normal, où les électeurs ont donné un tel signal pour une gouvernance flamande et à droite, il faut des partis flamands et de droite". Le président du Vlaams Belang a quitté le palais après 25 minutes.

Enfin, le premier francophone a été reçu hier, le président du Mouvement Réformateur, Georges-Louis Bouchez. Pas de commentaire à faire avant son entretien, mais bien à sa sortie, après une entrevue de 45 minutes : "Il y a moyen que les choses puissent se passer très vite. Ce serait d'ailleurs un très bon signal pour nos concitoyens, de se dire 'on a voté et quelques semaines plus tard, on a des gouvernements en place'".