Élections 2024: quelles sont les attentes des Belges? Nous sommes venus à votre rencontre

Quelles sont les préoccupations des Belges? Qu'espèrent-ils au lendemain du 9 juin prochain?

Le 9 juin prochain, vous vous apprêtez à remplir un devoir citoyen. Trois élections: fédérales, régionales et européennes. À moins de six mois des votes, nous avons voulu connaître vos attentes, vos bilans. Notre équipe est venue à votre rencontre dans les rues de Charleroi et Namur. Un premier constat: la note sur dix donnée au pouvoir politique en place. "6,5", "7 sur 10", "Je dirais 2. On a un gouvernement, c'est déjà bien", ou encore "Je vais dire 5 sur 10".

Côté bilan, une première question s'impose: êtes-vous satisfaits du monde politique qui vous a dirigé? "On a une impression de déconnexion du quotidien", "Pour certaines choses, comme la période Covid, je trouve qu'ils ont été assez courageux", "Absolument pas", "Je vais dire oui en gros, mais il n'y a pas mal d'améliorations à apporter, notamment au niveau social et au niveau économique". L'autre question qui se pose concerne la confiance des citoyens envers l'univers politique. Et là aussi, les avis divergent: "Je fais confiance au parti pour lequel je vote, mais je pense qu'il doit être beaucoup plus présent encore", "Pour certaines personnes oui, pour d'autres un peu moins", "Globalement oui", "Oui et non. J'ai l'impression qu'ils ont des tas de bonnes idées, mais j'attends toujours qu'ils les appliquent réellement". Dans les rues, nous sentons les citoyens intéressés par ces questions. Voici, selon eux, les priorités qui méritent d'être mieux encadrées à l'avenir: "Les pensions, il y a beaucoup de pensionnés", "Les étudiants, ils ne font presque rien pour nous", "Le pouvoir d'achat, la retraite et la sécurité".