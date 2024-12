Formation fédérale: les 280 amendements déposés par Vooruit vont-ils empêcher la poursuite des négociations?

Sur la table ce samedi, la super note socio-économique de Bart de Wever, particulièrement amendée par certaines formations.

Les socialistes flamands ont posé 280 amendements à cette super note: c'est un chiffre particulièrement élevé qui a étonné les autres parties de l'Arizona. "Poser un amendement, c'est assez normal", souligne la journaliste Marwa Sebbahi. "C'est ce qui a été demandé justement par Bart De Wever aux autres parties, que chaque partie puisse apporter ses modifications en texte, et c'est comme ça qu'on arrive à un accord."

Ces 280 amendements rallongent donc les négociations, ce qui ne les arrête pas pour autant. "Ils ont posé des amendements constructifs, je l'espère en tout cas", souriait ce samedi Maxime Prévot (Les Engagés), ce samedi. "Le plus important maintenant, c'est de travailler sur ces amendements, discuter et puis essayer d'avancer le plus rapidement possible, parce qu'il faut qu'on ait le gouvernement", ajoute Sammy Mahdi (CD&V). "Je ne mettrai pas un deadline final parce que ça n'aide pas le formateur non plus, mais en ce qui nous concerne, j'ai toujours dit que les partis centristes feraient l'axe de ce gouvernement. Et si chacun met un peu d'eau dans son vin, on doit pouvoir y arriver."