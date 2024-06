Jean-Luc Crucke assure qu'il n'y a "pas de veto contre des personnes pour le poste de Premier ministre" chez Les Engagés

Invité sur le plateau de "De Zevende Dag" sur la VRT, Jean-Luc Crucke a affirmé que son parti ne mettrait pas son veto. "Mais Bart De Wever a eu une série de déclarations qui n'étaient pas très agréables pour les Wallons. Nous n'allons pas pouvoir l'oublier comme ça."

Le vice-président des Engagés a aussi assuré qu'un accord de gouvernement fédéral était possible sans nouveaux impôts. Des économies seraient nécessaires, mais son parti continue à s'opposer à des coupes dans les soins de santé, préconisées par la N-VA. Seule une optimisation des ressources est possible pour les Engagés. "La santé est la chose la plus importante pour tout le monde. C'est aussi ce que pensent le CD&V et Vooruit, nous sommes donc trois."

La Commission européenne a enjoint la Belgique à économiser au moins 23 milliards d'euros sur quatre ou sept ans. "Je pense qu'il y a une certaine marge de négociation avec l'Union européenne", a estimé Jean-Luc Crucke. "Vous savez que pour le climat et la défense, notamment, beaucoup d'argent sera nécessaire. L'Europe devrait également faire preuve d'une certaine flexibilité."