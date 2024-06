Maxime Prévot "interrogatif sur les aptitudes" de Bart De Wever comme potentiel Premier

L'Anversois Bart De Wever est le grand gagnant des élections au niveau flamand et au fédéral, où son parti se maintient premier malgré la spectaculaire montée du Vlaams Belang dans son dos. C'est tout logiquement que le président des nationalistes flamands a été reçu en premier président de parti chez le Roi, lundi, et est pressenti pour un rôle crucial dans la formation du futur gouvernement fédéral. Lui-même a dit à maintes reprises être candidat Premier ministre.

"J'ai beaucoup de respect pour la personne Bart De Wever. (...) Mais je pense que quand on cherche à être Premier ministre, il faut d'abord être en capacité de rassembler, de fédérer. Il faut certainement ne pas avoir de mépris pour une large partie de la population et certainement ne pas vouloir dépecer le pays dont on est censé faire la promotion", a répondu Maxime Prévot lundi à une question à ce sujet, lors du JT de RTL-TVi.