L'avis tranché d'Olivier Maingain (DéFI) sur un Bart De Wever Premier ministre: "Le projet de la Flandre est d'enfermer encore un peu plus Bruxelles"

Pour le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert et président de DéFI entre 1995 et 2019, un Premier ministre nationaliste flamand n'est pas dans l'intérêt des francophones. "Est-ce que vous croyez un seul instant que la N-VA va travailler contre les intérêts de la Flandre ? Croyez-vous un seul instant que, par exemple, la N-VA ne va pas privilégier le port d'Anvers dans tout problème de la mobilité autour de Bruxelles ?", demande-t-il à Martin Buxant.

L'idée que Bart De Wever, actuellement informateur royal, puisse devenir Premier ministre ne plaît pas à Olivier Maingain (DéFI). Face à Martin Buxant il rappelle : "L'expérience, on l'a déjà connue, la N-VA au gouvernement fédéral, on a vu ce que ça a donné. On verra très vite de quelle nature sera le projet économique, social, sociétal de la future majorité", prévient-il.

Olivier Maingain argumente : "C'est quand même la seule capitale au monde qui n'a pas la maîtrise de son ring. Et aujourd'hui, le projet de la Flandre est d'enfermer encore un peu plus Bruxelles et de nuire à sa capacité de gérer la mobilité autour de Bruxelles. Le projet du Ring, tel que conçu maintenant par les autorités flamandes, c'est d'empêcher l'entrée et la sortie de Bruxelles à différents endroits", avance-t-il.

L'invité de Martin Buxant ne cache pas son inquiétude : "On va avoir de multiples exemples où on verra que MR et Engagés réunis, ce sera sans doute les 50 nuances des abandons francophones".