"Le MR et les Engagés ferment les yeux sur le dérèglement climatique", réagit Ecolo après l'accord de gouvernement wallon

Via le chef de groupe au Parlement wallon Stéphane Hazée, Ecolo a réagit à l'accord de gouvernement MR-Engagés pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans leur déclaration de politique régionale, le MR et les Engagés ferment les yeux sur les préoccupations climatiques et relèguent les enjeux écologiques au second plan, critique Ecolo, jeudi en fin de journée, dans une première réaction à la présentation de l'accord par Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot.

"Le MR et les Engagés ferment les yeux sur le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Les enjeux écologiques? Périphériques ! Les objectifs climat? En péril ! Bref, il n'y a pas d'écologie sans Ecolo", a ainsi commenté le chef du groupe Ecolo au Parlement wallon, Stéphane Hazée, sur X.