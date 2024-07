Les policières vont-elles pouvoir travailler voilées? "La règle, c'est la liberté", dit la nouvelle co-présidente d'Ecolo

Marie Lecocq, la co-présidente d'Ecolo, est revenue sur la déclaration de Zakia Khattabi dans "Les Puncheurs" sur RTL. L'ancienne présidente du parti avait déclaré des Les Puncheurs sur RTL tvi que les policières pouvait être voilée. Est-ce que ce genre de déclaration a pu jouer un rôle dans la débâcle du 9 juin? "C'est possible", dit la femme de 32 ans. "Il faudra faire des analyses par rapport à ça. Mais nous allons continuer à défendre les libertés fondamentales et l'accès au travail pour toutes et tous."

Marie Lecocq veut être plus précise. "Dans notre programme, la règle c'est la liberté, l'autorisation", dit-elle. "Chacun et chacune doit pouvoir avoir accès au travail. Ce qui compte pour nous c'est le service rendu au citoyen."