"Mon plaisir personnel aurait été d'y aller": pourquoi Georges-Louis Bouchez n'est-il pas ministre-président wallon?

Georges-Louis Bouchez, le président du MR, n'est pas ministre-président wallon alors qu'il était pressenti pour le poste. C'est Adrien Dolimont, 35 ans, qui prend le poste. Pourquoi cette décision?

"Mon plaisir personnel aurait été d'y aller", reconnaît Georges-Louis Bouchez. "Mais j'ai aussi une responsabilité comme président du MR. Et il me reste beaucoup de choses à faire, à commencer par les négociations fédérale. Le cumul aurait pu être un élément de faiblesse, de fragilité. Une position transitoire n'était pas possible non plus car la Wallonie avait besoin qu'on s'en occupe à temps plein et immédiatement. Je dois aussi conduire ma formation politique aux élections communales. Ma responsabilité était donc trop lourde pour que je puisse les abandonner en cours de route. Je peux compter sur une équipe forte mais je confirme que mon choix égoïste aurait été d'aller à la ministre-présidence wallonne."