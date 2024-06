"On n’a jamais connu de tels enjeux": le grand débat des présidents sur RTL tvi s’annonce trépidant

Six présidents de parti seront face aux Belges ce soir sur RTL tvi et RTL play. Et pour arbitrer les échanges : Christophe Deborsu et Martin Buxant, qui vont les interroger sur tous les sujets qui vous impactent directement.

Le grand débat des présidents a lieu ce soir sur RTL tvi et RTL play. Six présidents face aux Belges et pour l'animer Christophe Deborsu et Martin Buxant.

C'est la dernière possibilité pour les présidents de partis de se faire entendre et d'affirmer leur conviction. Et quatre thèmes pour convaincre, c'est presque le nom d'un thriller. Le premier, c'est évidemment le pouvoir d'achat, l'argent, la fiscalité, ce qu'il y a ou ce qu'il y aura à la fin du mois dans votre portefeuille. C'est le thème dominant de la campagne électorale. Le second, sécurité, justice, drogue. Également, lutte contre la drogue. C'est un thème qui s'est imposé progressivement dans cette campagne électorale avec les problèmes dans les grandes villes notamment. Troisième thème, l'enseignement, puisqu'on sait que le niveau de l'enseignement francophone, c'est un peu compliqué. La pénurie de professeurs également. Et puis quatrième thème, les coalitions, l'avenir du pays. Qui veut embrasser qui ? Qui ne veut pas gouverner ? Avec qui ? Je pense qu'avec ces quatre thématiques, vous êtes armés pour bien voter dimanche.