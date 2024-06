Se dirige-t-on vers des élections historiques ? Le Vlaams Belang pourrait obtenir un nombre impressionnant de sièges

Alors que son président, Tom Van Grieken, s'est récemment déclaré candidat Premier ministre, il faut tout de même rappeler qu'il existe un cordon sanitaire autour du Vlaams Belang, et qu'il ne fera pas partie d'un gouvernement fédéral.

Et si, à l'issue des élections du 9 juin, l'extrême droite flamande brisait tout sur son passage ? Lorsque l'on regarde les chiffres dévoilés par le récent sondage RTL info-Cluster17, ce scénario est loin d'être impossible.

Avec plus de 27 % des intentions de vote en Flandre, le parti d’extrême droite pourrait s’imposer dimanche comme le premier parti du pays. Ce serait tout simplement une première au parlement fédéral. Au niveau des chiffres, ils sont sans appel : le Vlaams Belang remporterait à la Chambre des représentants 26 fauteuils de député, selon le sondage RTL info-Cluster17.

Cependant, c'est beaucoup moins certain pour la Flandre. Avec un Vlaams Belang renforcé et une N-VA affaiblie, comment les troupes de Bart De Wever vont-elles pouvoir refuser de s'associer avec un parti qui partage sa vision anti-Belgique ?

Et si les résultats se confirment dans les urnes, le parti de Bart De Wever en aurait 20. Du côté de l'extrême gauche, le PTB et son équivalent flamand récolteraient 20 sièges. Du côté des partis francophones, le MR et le PS pourraient se retrouver à égalité avec 18 députés fédéraux. Les Engagés, quant à eux, en obtiendraient 10, contre seulement 4 pour Écolo.

Ainsi, si l'on prend du recul sur la composition du parlement, 46 sièges sur 150 pourraient être occupés par des partis extrémistes. Un chiffre alarmant, qui risque bel et bien de plonger le pays dans une période d'incertitude.

Voici un résumé de ce à quoi pourrait ressembler le prochain parlement fédéral :