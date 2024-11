Résultats des élections annulées à Saint-Josse: Emir Kir n'introduit aucun recours, les habitants devront revoter

"Mon recours? C'est dans les mains de l'électeur que je le place", a déclaré ce dernier à l'issue de l'Assemblée générale des amis de la Liste du Bourgmestre pendant laquelle la décision d'aller directement aux élections a été approuvée par les militants.

Si les arguments contre la décision du collège juridictionnel ne manquaient pas, c'est la durée du recours, la période de flottement qui en aurait découlé et la victoire nette du mois d'octobre qui ont fait pencher la balance en faveur de la tenue d'élections rapides, a expliqué Emir Kir. "On veut ternir une victoire incontestable en répandant un parfum de soufre. Notre réponse est simple: assez de comptes d'apothicaires, d'analyse graphologique, de comparatifs de stylos mais surtout de politique politicienne et de règlement de comptes. Mon recours, c'est dans les mains de l'électeur que je le place", a-t-il insisté.