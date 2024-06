Un baiser, la première polémique des communales et le mercato des Engagés: voici notre Carnet de Campagne, la négo, épisode 2

Partager:

Carnet de Campagne, la négo, épisode 2! Il est question cette semaine d’un baiser de Georges-louis Bouchez, de l’informateur De Wever qui penche pour l’Arizona, d’une polémique qui lance la campagne des communales à Bruxelles et du mercato des Engagés au parlement européen.

On commence par l’image de la semaine. C’est un baiser entre Bart de Wever et Georges-Louis Bouchez. La photo a été prise à Anvers, place Bolivar. Ce baiser entre les présidents du MR et de la N-VA est le symbole de l’union… avec une référence. 1979, Berlin, le baiser entre Leonid Brejnev et Éric Honecker. Une photo ensuite peinte sur le mur de Berlin. Elle représente l’amitié socialiste entre l’Union Soviétique et l’Allemagne de l’Est.

Restons un instant avec Bart de Wever, l’informateur, qui s’est rendu mercredi chez le Roi. Une visite au Palais pour faire son premier rapport d’informateur. Remarquez que c’est le Roi qui l’invite à prendre la pause. Evidemment, il n’a rien dit à sa sortie. En revanche, il s’est confié dans un podcast publié vendredi par le site d’info W16, Wetstraat 16. Bart De Wever ne voit pas d’autre formule que la coalition Arizona… N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés. "Il y a quelque chose d'inévitable autour d'une formule fédérale qui doit au moins être tentée. Et si ce devait être une autre coalition que l’Arizona, je crains que nous devions attendre jusqu'en octobre et que nous ayons mangé la dinde de Noël avant qu'il y ait une formation. Et je n'ai pas encore dit en quelle année". Des syndicats pas très enthousiastes Et pendant ce temps, Le MR et les Engagés ont entamé leur tour de discussion pour la formation d’un gouvernement wallon. Ils ont commencé par des acteurs du monde socio-économique. Et on retiendra cette photo diffusée par le MR, on y voit les présidents de partis tout sourires et des responsables syndicaux qui le sont beaucoup moins… Au travail !

Des syndicats, déterminés à défendre leur point de vue. "Nous allons attendre maintenant de voir quelles sont les propositions croncrètes qui sont sur la table. Nous allons les analyser et si besoin, nous réagirons, parce que nous ne pouvons pas accepter que l'on stigmatise les uns ou les autres. Mais ça, aujourd'hui, c'est préjuger des décisions qui ne sont pas prises", déclarait Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, au micro de Martin Buxant sur Bel RTL. La première polémique de la campagne pour les communales Passons à la polémique de la semaine, elle concerne un match de foot. Une polémique qui lance déjà la campagne électorale pour les communales. Belgique-Israël, match de Ligue des Nations, doit se jouer le 6 septembre au Stade Roi Baudoin, mais la Ville de Bruxelles refuse. C'est trop risqué, dit-elle. Et c’est là qu’on assiste à un affrontement PS-MR, en lutte pour le maïorat: Philippe Close et Georges-Louis Bouchez. "Mais c'est un scandale, je veux dire, même les pires démocraties au monde ne doivent pas subir une telle humiliation", s'insurge le président du MR.