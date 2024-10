20 millions d'euros d'argent public ont-ils vraiment disparu à Seraing? "Moi-même, je me pose la question", dit la bourgmestre

Appelée à réagir à ces accusations, la bourgmestre de Seraing était sur le plateau de l'émission "Dans ma commune". "Moi-même je me pose la question, mais personne n'a déposé de plainte à propos de ces projets. La Ville a porté plainte pour faire la transparence mais si le PTB a des pièces, qu'il les donne à la justice pour aider à faire la lumière sur cette affaire", clame la bourgmestre socialiste Déborah Geradon.

Hier, dans le Bel RTL Matin, Alice Bernard, députée wallonne pour le PTB, dénonçait : selon elle, le PS, majoritaire à Seraing depuis la Seconde guerre mondiale, "gaspille l'argent public". D'où vient cette accusation ? "On a vu des gaspillages d'argent public, des grands projets immobiliers qui ont pompé beaucoup d'argent, 42 millions dans le projet Cristal Park, 20 millions qui ont disparu dans la nature, qui ne sont pas investis pour répondre aux besoins de la population", explique-t-elle.

"40 millions ont été investis en promettant 1.000 emplois au Cristal Park. Résultat : 0 emploi mais 20 millions disparu", enchaine Damien Robert, tête de liste PTB. Dans l'opposition, le MR estime aussi que le dossier est important : "Quand la ville a lancé le projet, j'ai tiré la sonnette d'alarme pour dire que le projet me paraissait totalement pharaonique", note Fabian Culot, tête de liste "Ensemble", liste qui regroupe le MR, les Engagés et Défi. "Depuis 12 ans, cette gestion pose question sur le fond et sur la forme. C'est interpellant".

Même son de cloche chez Ecolo : "Le projet n'est pas écologique et doit être revu totalement. On doit consulter la population pour savoir quoi faire à l'avenir".

Où sont ces 20 millions ?

La question demeure : où sont donc ces 20 millions d'argent public disparu dans la nature. "On les a localisés, ils sont sur des comptes en Suisse", note la tête de liste PTB. "Je n'ai pas réussi à identifier le propriétaire de ces comptes".