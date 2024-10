Élections communales: Andenne et Ciney plongées dans l'incertitude pour le poste de bourgmestre

À Andenne et Ciney, le poste de bourgmestre est au cœur des élections communales. Si la surprise semble peu probable dans certaines communes, ces deux villes connaissent un suspense inédit, en particulier à Andenne, où le bourgmestre Claude Eerdekens règne depuis 52 ans.

À Andenne, une page pourrait bien se tourner. Après plus de cinq décennies de mandat ininterrompu, Claude Eerdekens, bourgmestre socialiste, a décidé de se positionner en fin de liste pour cette élection.

"Il y a 52 ans qu'on vote pour lui donc à mon avis, il va encore passer", déclare un habitant, exprimant la loyauté de certains envers l'édile historique. Mais d'autres sont plus partagés : "Il faut peut-être un peu plus de modernité", "C'était pas mal avec lui, il faut du changement quand même", "C'est vrai qu'il a fait des bonnes choses, il a bien géré et tout, mais là il est temps qu'il parte.".

La domination socialiste à Andenne semble néanmoins peser dans la balance pour certains électeurs : "C'est un socialiste, il n'y a rien d'autre à Andenne, les autres partis je ne vois pas bien".

L’opposition menée par une coalition "Engagés – Écolo" n’a jamais été aussi forte, renforçant ainsi l’incertitude quant à l'issue du scrutin.